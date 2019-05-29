Волкер назвав політику Угорщини щодо України помилкою



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У США сподіваються, що Зеленський зуміє вирішити питання з блокуванням Угорщиною засідання комісії «НАТО-Україна»

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що Угорщина робить помилку, використовуючи НАТО для тиску на Україну в мовному питанні.

Про це повідомляє Громадське.

«Я вважаю, що Угорщина робить помилку, використовуючи НАТО як інструмент тиску на це питання. Перед Україною стоять важливі зовнішні виклики – вторгнення і окупація Росією. Це те, що має турбувати кожного члена НАТО, включаючи Угорщину. І я думаю, блокування зустрічей комісії «НАТО-Україна» є помилкою, хоча я підтримую переговори і вирішення питання щодо мови угорської меншини в Україні», – сказав Волкер.

Він висловив сподівання, що президент Володимир Зеленський зуміє вирішити питання з блокуванням Угорщиною засідання комісії «НАТО-Україна».

Як відомо, Угорщина продовжує блокувати засідання комісії Україна-НАТО на найвищому рівні через українські закони про мову та освіту.