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    Волкер назвав політику Угорщини щодо України помилкою

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    Прапори Угорщини та України - Волкер назвав політику Угорщини щодо України помилкою
    Прапори Угорщини та України

    У США сподіваються, що Зеленський зуміє вирішити питання з блокуванням Угорщиною засідання комісії «НАТО-Україна»

    Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що Угорщина робить помилку, використовуючи НАТО для тиску на Україну в мовному питанні.

    Про це повідомляє Громадське.

    «Я вважаю, що Угорщина робить помилку, використовуючи НАТО як інструмент тиску на це питання. Перед Україною стоять важливі зовнішні виклики – вторгнення і окупація Росією. Це те, що має турбувати кожного члена НАТО, включаючи Угорщину. І я думаю, блокування зустрічей комісії «НАТО-Україна» є помилкою, хоча я підтримую переговори і вирішення питання щодо мови угорської меншини в Україні», – сказав Волкер.

    Він висловив сподівання, що президент Володимир Зеленський зуміє вирішити питання з блокуванням Угорщиною засідання комісії «НАТО-Україна».

    Як відомо, Угорщина продовжує блокувати засідання комісії Україна-НАТО на найвищому рівні через українські закони про мову та освіту.

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