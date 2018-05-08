Волкер пояснив, для чого потрібно надавати зброю Україні

Росія зосередила набагато більші сили на сході України, зазначив Волкер

Надання Україні зброї та посилення її оборонного потенціалу спрямоване не на те, щоб атакувати або провокувати Росію, про що кажуть противники цієї ідеї, а на те, щоб стримувати РФ від розширення агресії. Про це заявив у понеділок у Вашингтоні спецпредставник Держдепартаменту США з питань переговорів по Україні Курт Волкер. «Що стосується



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Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер

Росія зосередила набагато більші сили на сході України, зазначив Волкер

Надання Україні зброї та посилення її оборонного потенціалу спрямоване не на те, щоб атакувати або провокувати Росію, про що кажуть противники цієї ідеї, а на те, щоб стримувати РФ від розширення агресії.

Про це заявив у понеділок у Вашингтоні спецпредставник Держдепартаменту США з питань переговорів по Україні Курт Волкер.

«Що стосується України, співвідношення сил тут є дуже чітким. Росія зосередила набагато більші сили на сході України та навколо, ніж Україна має або матиме коли-небудь», - зауважив американський дипломат.

Він підкреслив, що «тут не стоїть питання про те, чи треба зміцнювати Україну з метою наступу на Росію або провокувати Росію», чого дехто побоюється.

«Жоден з цих підходів не є раціональним поглядом на ситуацію», - сказав Волкер.

Натомість, як зазначив представник США, доречним було би створення більшого потенціалу для підвищення ціни для Росії, «якщо вона захоче розширити контроль над українською територією».

У цьому зв'язку спецпредставник США підкреслив, що «стримування Росії від подальшої агресії», це те, чого хотіли би добитися Сполучені Штати і союзники.