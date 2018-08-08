Волкер: Росія і її сили постійно блокують роботу місії ОБСЄ на Донбасі



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Курт Волкер

Росія не хоче, щоб світ бачив, що вона створила гуманітарну, економічну і екологічну катастрофу на Донбасі, зазначив Волкер

Росія постійно перешкоджає роботі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на Донбасі.

Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

«Росія і її сили постійно блокують СММ ОБСЄ, порушуючи свої зобов'язання. Росія не хоче, щоб світ бачив, що вона створила гуманітарну, економічну і екологічну катастрофу на Донбасі», - написав Волкер на своїй сторінці у Twitter.

Волкер додав посилання на твіт місії ОБСЄ, в якому сказано, що членів Спеціальної моніторингової місії зупинили при в'їзді в неконтрольований українським урядом Новоазовськ.

«За останній місяць нашій свободі пересування перешкоджали близько 40 раз в південних частинах неконтрольованих урядом територій», - поскаржилися в ОБСЄ.

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