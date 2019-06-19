Волкер заявив, що РФ остаточно втратила можливість повернути Україну в імперію



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Волкер наголосив, що США, Євросоюз та інші країни Заходу допомагають українцям боротися з агресією Росії

Спроби Кремля повернути Україну під свій вплив, зробити її частиною «Російської імперії» не матимуть успіху, оскільки цього вже не захоче український народ.

Про це на слуханнях у комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США заявив спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер.

Тема слухань - «П'ять років після Революції Гідності: прогрес України та ворожа активність Росії».

«Якщо Росія хоче, щоб Україна знову стала частиною російської сфери впливу, «Російської імперії», то я думаю, що ця можливість втрачена. Адже український народ вже ніколи не повернеться туди», - зазначив Волкер.

Він наголосив, що США, Євросоюз та інші країни Заходу допомагають українцям боротися з агресією Росії, яка має на меті відновити контроль над Україною.

«Ми докладаємо значних зусиль, аби зберігати об'єднану й потужну західну політику. США та ЄС запровадили санкції, посилили їх. Ми зняли обмеження на постачання Україні летальної зброї», - відзначив Волкер.

Крім того, він нагадав про виділення додаткової допомоги з боку США для України у сфері безпеки й оборони.

«Отже, ми посилюємо нашу позицію, і я вважаю, що ця позиція є стійкою», - підкреслив спецпредставник Держдепу.