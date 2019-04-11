Волкер заявив, що Росія досі не виявила бажання виконувати Мінські угоди
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Мінські домовленості мусять бути повною мірою реалізовані, зазначив Волкер
Росія абсолютно не хоче виконувати Мінські домовленості, здатні повернути мир в Україну.
Про це заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер у відеозверненні до учасників 12-го Київського безпекового форуму.
«На наше тверде переконання, Мінські домовленості мусять бути повною мірою реалізовані. Досі Росія не виявила бажання зробити цього. Але ми й далі готові брати участь, готові сприяти переговорам і введенню миротворців, щоб допомогти жителям сходу України повернутися до мирного життя«, - сказав Волкер.
Він наголосив, що США прагнуть «щирих переговорів, які відновлять суверенітет і територіальну цілісність України«.
«Слід також здійснити політичні кроки в рамках Мінських угод. Україна зробила багато в цьому напрямку. І якщо вдасться створити необхідні умови безпеки, ми матимемо можливість рухатися далі«, - зауважив дипломат.
«США твердо підтримують суверенітет і територіальну цілісність України«, - підсумував він.
Волкер також закликав усіляко допомагати жителям східних регіонів України, які постраждали внаслідок конфлікту.
«Гуманітарне лихоліття, яке вони переживають, є одним із найгірших у нинішній Європі. І це обов’язок для нас усіх - не залишати їх осторонь. Ми бажаємо їм добра«, - зауважив спецпредставник Держдепу.