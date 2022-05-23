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    Вони психічно хворі: російський музикант оцінив стан справ у Росії

    Гребенщиков: дії Росії в Україні &ndash; це фашизм - Вони психічно хворі: російський музикант оцінив стан справ у Росії
    Гребенщиков: дії Росії в Україні – це фашизм
    фото з відкритих джерел

    Російську агресію 68-річний артист вважає безумством

    Легендарний російський музикант Борис Гребенщиков в інтерв'ю ізраїльському 9 каналу оцінив стан справ у Росії.

    Гребєнщиков, який відомий своєю антивоєнною позицією, дав об'єктивну оцінку катастрофічної ситуації у Росії.

    «Вони позбавлені розуму, вони божевільні люди. Вони психічно хворі. Але вони мають владу і тому вони можуть знищити, задавити танками, посадити у в'язниці, розстріляти будь-яку людину, яку вони зустрінуть на вулиці. Будь-кого!» – заявив музикант.

    Гребенщиков також наголосив, що причиною війни в Україні є «імперські замашки» Путіна.

    «Я не знаю, що в нього в голові. З боку це виглядає, як одержимість», – сказав рок-музикант.

    Він зазначив, що дії Росії в Україні – це фашизм.

    Зазначимо, що раніше Борис Гребенщиков висловив свою чітку позицію щодо війни, яку Росія розв'язала в Україні.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Вони психічно хворі: російський музикант оцінив стан справ у Росії