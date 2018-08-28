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    ВООЗ порадила Європі підняти акцизи на алкоголь

    • Розсилка
    ВООЗ порадила Європі підняти акцизи на алкоголь

    У європейських країнах споживають найбільше в світі алкоголю

    Європа посідає перше місце у світі за обсягами споживання алкоголю.

    Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я.

    Експерти ВООЗ заявляють, що понад 5% смертей по всьому світу і понад 4% захворювань є прямим наслідком зловживання алкоголем. Тому ВООЗ запропонував Європі підняти акцизи на алкогольну продукцію.

    Експерти організації вважають, що це єдиний ефективний шлях у боротьбі з алкоголізмом.

    Разом з тим, зниження акцизів на алкогольну продукцію вимагають жителі Естонії та бізнес Ірландії.

    В Україні ж завищені акцизи на алкогольну продукцію спровокували значну тінізацію ринку. Так, за оцінками Держслужби статистики, уже понад 50% міцного алкоголю (горілка, коньяк тощо) на українському ринку є нелегальними.

    Раніше повідомлялося, що у вересні ціни на алкогольні напої в Україні можуть підскочити одразу на 13 відсотків.

    Джерело: УНН

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