ВООЗ порадила Європі підняти акцизи на алкоголь
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Розсилка
У європейських країнах споживають найбільше в світі алкоголю
Європа посідає перше місце у світі за обсягами споживання алкоголю.
Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я.
Експерти ВООЗ заявляють, що понад 5% смертей по всьому світу і понад 4% захворювань є прямим наслідком зловживання алкоголем. Тому ВООЗ запропонував Європі підняти акцизи на алкогольну продукцію.
Експерти організації вважають, що це єдиний ефективний шлях у боротьбі з алкоголізмом.
Разом з тим, зниження акцизів на алкогольну продукцію вимагають жителі Естонії та бізнес Ірландії.
В Україні ж завищені акцизи на алкогольну продукцію спровокували значну тінізацію ринку. Так, за оцінками Держслужби статистики, уже понад 50% міцного алкоголю (горілка, коньяк тощо) на українському ринку є нелегальними.
Раніше повідомлялося, що у вересні ціни на алкогольні напої в Україні можуть підскочити одразу на 13 відсотків.
Джерело: УНН