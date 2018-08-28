ВООЗ порадила Європі підняти акцизи на алкоголь



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У європейських країнах споживають найбільше в світі алкоголю

Європа посідає перше місце у світі за обсягами споживання алкоголю.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я.

Експерти ВООЗ заявляють, що понад 5% смертей по всьому світу і понад 4% захворювань є прямим наслідком зловживання алкоголем. Тому ВООЗ запропонував Європі підняти акцизи на алкогольну продукцію.

Експерти організації вважають, що це єдиний ефективний шлях у боротьбі з алкоголізмом.

Разом з тим, зниження акцизів на алкогольну продукцію вимагають жителі Естонії та бізнес Ірландії.

В Україні ж завищені акцизи на алкогольну продукцію спровокували значну тінізацію ринку. Так, за оцінками Держслужби статистики, уже понад 50% міцного алкоголю (горілка, коньяк тощо) на українському ринку є нелегальними.

Раніше повідомлялося, що у вересні ціни на алкогольні напої в Україні можуть підскочити одразу на 13 відсотків.

Джерело: УНН