Всередині старовинної статуї Ісуса знайшли таємний лист священика

Фахівці виявили лист під час видалення шматка тканини, який покривав сідниці статуї

Іспанські реставратори, які працювали над статуєю Ісуса XVIII століття, виявили всередині неї приховану записку від священика. Про це повідомляє Elmundo. Дерев'яну статую з церкви в муніципалітеті Бургос Сотільйо-де-ла-Рібера взяла на реставрацію студія Davinci Restauro. Фахівці виявили лист під час видалення шматка тканини,



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Фото: davincirestauro.com Статую взяла на реставрацію студія Davinci Restauro

Фахівці виявили лист під час видалення шматка тканини, який покривав сідниці статуї

Іспанські реставратори, які працювали над статуєю Ісуса XVIII століття, виявили всередині неї приховану записку від священика.

Про це повідомляє Elmundo.

Дерев'яну статую з церкви в муніципалітеті Бургос Сотільйо-де-ла-Рібера взяла на реставрацію студія Davinci Restauro.

Фахівці виявили лист під час видалення шматка тканини, який покривав сідниці статуї.

Виявилось, що всередині неї є порожнина, там зберігалось два аркуши паперу, розписані ретельним почерком з обох сторін.

Видання зазначає, що лист розповідає про економічну, релігійну, політичну і культурну ситуацію XVIII століття.

«Документ, датований 1777 роком і підписаний капеланом собору Бурго-де-Осма, Хоакіном Міншузом, розповідає про скульптора, який створив статую, а також надає детальну інформацію про час, у якому він жив», — йдеться у повідомленні.

За словами історика Ефрена Арройо, знахідка є унікальною, оскільки йому не доводилось знаходити записки всередині дерев'яних статуй того часу.