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    Всесвітній єврейський конгрес побачив антисемітизм в польській народній традиції

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    Всесвітній єврейський конгрес побачив антисемітизм в польській народній традиції

    Євреям не сподобалася традиція спалення опудала Іуди

    В спаленні опудала Іуди в польському місті Порохник Всесвітній єврейський конгрес побачив прояв антисемітизму. Відповідна народна традиція сформувалася в Польщі іще в XVIII столітті. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

    Проте Католицька церква її заборонила через прояви насилля. Очільник Всесвітнього єврейського конгресу Роберт Зінгер назвав відповідну традицію середньовічною. А її відтворення проявом відродження антисемітизму, який приводив до значних страждань і насилля. 

    Протягом Другої світової війни в Польщі нацистами було знищено 3 млн. євреїв із 3,2 млн. євреїв, які жили в країні до 1939 року. Багато поляків відмовляються визнати те, що їх співгромадяни прямо чи опосередковано були причетні до Голокосту.

    В лютому 2019 року Варшава відмовилися від участі в саміті Ізраїлю і країн Вишеградської четвірки після того як виконуючий обов’язків глави МЗС Ізраїлю заявив про те, що багато поляків співпрацювали із нацистами в процесі масового знищення місцевих євреїв.

     

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