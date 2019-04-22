Всесвітній єврейський конгрес побачив антисемітизм в польській народній традиції



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Євреям не сподобалася традиція спалення опудала Іуди

В спаленні опудала Іуди в польському місті Порохник Всесвітній єврейський конгрес побачив прояв антисемітизму. Відповідна народна традиція сформувалася в Польщі іще в XVIII столітті. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Проте Католицька церква її заборонила через прояви насилля. Очільник Всесвітнього єврейського конгресу Роберт Зінгер назвав відповідну традицію середньовічною. А її відтворення проявом відродження антисемітизму, який приводив до значних страждань і насилля.

Протягом Другої світової війни в Польщі нацистами було знищено 3 млн. євреїв із 3,2 млн. євреїв, які жили в країні до 1939 року. Багато поляків відмовляються визнати те, що їх співгромадяни прямо чи опосередковано були причетні до Голокосту.

В лютому 2019 року Варшава відмовилися від участі в саміті Ізраїлю і країн Вишеградської четвірки після того як виконуючий обов’язків глави МЗС Ізраїлю заявив про те, що багато поляків співпрацювали із нацистами в процесі масового знищення місцевих євреїв.