ВВС: Адвокат Трампа отримав $400 тисяч за організацію зустрічі Порошенка з президентом США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зустріч Петра Порошенка та Дональда Трампа

ЗМІ наголошує, що попри вимоги американського законодавства, Коен діяв без реєстрації у якості представника в Україні

Адвокат президента США Майкл Коен отримав виплати у розмірі щонайменше 400 тисяч доларів за допомогу в організації першої зустрічі президента України Петра Порошенка та Дональда Трампа у 2017 році.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на джерела у Києві.

Оплачували зусилля Коена посередники, які були на боці Порошенка. Налагодження зв’язків із Трампом було доручено колишньому помічнику Порошенка. Той зі свого боку попросив про це українського депутата, ім’я та партія якого не називаються.

За повідомленнями знайомих із ситуацією джерел у Києві, депутат використав особисті контакти у єврейських організаціях у штаті Нью-Йорк, які і привели до адвоката Трампа Майкла Коена.

ВВС наголошує, що попри вимоги американського законодавства, Коен діяв без реєстрації у якості представника в Україні.

Ймовірніше за все, Трампу про ці виплати відомо не було.

Представники Порошенка влаштовували зустріч з Трампом через Коена, тому що лобісти українського президента та посольство України у Вашингтоні могли організувати коротку зустріч з фото.

Інше джерело у Києві заявило, що загальна виплачена Коену сума склала 600 тисяч доларів. І сам адвокат, і двоє неназваних джерел з України заперечили BBC цю інформацію.

20 червня 2017 року президент України Петро Порошенко вперше зустрівся з Трампом. Переговори проходили в Білому домі.