В’язні болгарської тюрми знайшли сім тисяч срібних монет часів Османської імперії
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Археологи з'ясували, що монети були зібрані у двох великих горщиках і заховані приблизно у ХIX столітті
Ув’язнені Плевенської в'язниці виявили понад 8 кг срібних османських монет під час сільськогосподарських робіт. Про це повідомляє The History Blog.
Археологи з'ясували, що монети були зібрані у двох великих горщиках і заховані приблизно у ХIX столітті.
У повідомленні йдеться, що в основному в скарбі були монети акче - платіжний засіб Османської імперії до 1687 року. Монети відносяться до різних історичних епох і, ймовірно, збирали їх кілька поколінь болгар.
«Цікаво, що в той час за ці гроші можна було купити три будинки в Одріні, що вважалося головним містом в сьогоднішній європейській Туреччині», - зазначив археолог Володимир Найдьонов.
Нагадаємо, у 2018 році в Болгарії вже були знайдені монети ХVIII століття і татарський скарб приблизно 1400 року. Монет тоді розкопали набагато менше, але виявили прикраси.
Знйдені нещодавно монети та горщики передали до Регіонального історичного музею Плевен.