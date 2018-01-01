В’язні колонії на Хмельниччині оголосили голодування

За фактом голодування триває службове розслідування

У Замковій колонії в Ізяславі на Хмельниччині тривають протести ув’язнених, які розпочалися ще 22 січня 2018 року, й тривають донині, оскільки вимоги учасників протесту досі не виконано у повному обсязі. Про це повідомляє Радіо Свобода. Зазначається, що частина протестувальників голодує. А інша частина вдалася до нанесення тілесних



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Замкова колонія в Ізяславі на Хмельниччині

За фактом голодування триває службове розслідування

У Замковій колонії в Ізяславі на Хмельниччині тривають протести ув’язнених, які розпочалися ще 22 січня 2018 року, й тривають донині, оскільки вимоги учасників протесту досі не виконано у повному обсязі.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що частина протестувальників голодує. А інша частина вдалася до нанесення тілесних ушкоджень собі. Міністерство юстиції України, якому підпорядковується установа, стверджує, що розпочала там службову перевірку.

Повідомляється, що 31 січня суд виніс рішення про примусове годування чотирьох в’язнів.

Прес-секретар заступника міністра Дениса Чернишова Юрій Маслак підтвердив, що за фактом голодування триває службове розслідування, а чотирьом протестувальникам суд постановив проводити примусове годування.

«Якби ви розуміли, що таке голодування в колонії, ви б трохи по-іншому ставились до цієї ситуації, оскільки голодування в колонії – це лише не вживання їжі, яка готується безпосередньо у їдальні установи. І власне, перед початком голодування їм було передано продуктів загальною вагою 70 кілограмів. Тобто все це зафіксовано, і вони продовжують вживати цю їжу», – зауважив чиновник.

Тим часом, на запитання, чим суд мотивує рішення примусово годувати людей, якщо вони і так їдять, Маслак зазначив: «Примусове годування, до якого змушує суд, може й не відбуватися. Тобто люди отримали рішення суду, що їх потрібно примусово годувати, закінчили голодування і зараз утримуються в камерах».