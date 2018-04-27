Wizz Air запустить нові рейси з Києва до Відня, Берліна та Франкфурта-на-Майні

Натомість Wizz Air відмовиться від польотів до Франкфурт-Хана

Авіакомпанія Wizz Air розширює мережу польотів з Києва, збільшуючи кількість напрямків з 21 до 23. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. Згідно нової системи бронювання, нові рейси заплановані до Відня, Берліну та Франкфурт-на-Майні. Але Wizz Air відмовиться від польотів до Франкфурт-Хана. Як повідомив виконавчий віце-президент та



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Натомість Wizz Air відмовиться від польотів до Франкфурт-Хана

Авіакомпанія Wizz Air розширює мережу польотів з Києва, збільшуючи кількість напрямків з 21 до 23.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно нової системи бронювання, нові рейси заплановані до Відня, Берліну та Франкфурт-на-Майні. Але Wizz Air відмовиться від польотів до Франкфурт-Хана.

Як повідомив виконавчий віце-президент та заступник генерального директора Wizz Air Стівен Джонс під час прес-конференції у Києві 27 квітня, минулого року компанія перевезла близько 30 млн пасажирів. А у 2018 році компанія має намір перевезти 35 млн пасажирів на 100 літаках.

Згідно системи бронювання, передбачається, що рейси до Франкфурта та Берліна (Шенефельд) розпочнуться з 1 липня. Перші два тижні вони будуть здійснюватися 4 рази на тиждень, а потім щодня. До Відня польоти відкриють у кінці жовтня та будуть здійснюватися щодня.

Wizz Air, найбільший лоукост перевізник в Центральній і Східній Європі, пропонує рейси з 28 баз в 16 країнах. Флот авіакомпанії складається з 96 літаків Airbus A320 і Airbus A321. Акції Wizz Air котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером WIZZ і включені в індекс FTSE 250 і FTSE All-Share Indices.