Як предстоятеля Української церкви зустрічала рідна Буковина. Фоторепортаж



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Віряни з усієї області зустріли Блаженнішого Епіфанія на площі Філармонії

У Чернівцях глава ПЦУ Епіфаній провів Богослужіння у церкві Параскеви

17 лютого 2019 р. у першу підготовчу неділю Великого Посту, яка носить назву Неділі про митаря і фарисея, Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершив Божественну Літургію свт. Іоана Золотоустого у соборі прп. Параскеви Сербської м. Чернівці.

Про це повідомляє прес-служба ПЦУ.

Віряни з усієї області зустріли Блаженнішого Епіфанія на площі Філармонії. Уздовж умовного коридору до храму, де проходив Глава ПЦУ, люди тримали вишиті рушники.

Храм, де проходила Літургія, був прикрашений живими квітами, які приносили люди у знак поваги і любові.

Його Блаженству співслужив митрополит Чернівецький і Буковинський Данило, архієпископ Чернівецький та Кіцманський Онуфрій, архієпископ Чернівецький та Хотинський Герман спільно з численним духовенством кафедрального собору, а також духовенства з різних куточків Чернівецької області.

На святковій Літургії молився також в.о. Голови Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло Павлюк спільно з іншими представниками обласної влади.

За Богослужінням співав архієрейський хор собору Різдва Христового.

Після прочитання Євангелія на Літургії Блаженнійший Митрополит Епіфаній виголосив проповідь.

Під час богослужіння Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершив дві хіротонії: після Херувимської пісні Його Блаженство рукоположив у священичий сан диякона Віктора Котика, а після Євхаристійного канону висвятив у сан диякона випускника Київської православної богословської академії іподиякона Миколу Федорюка.

На завершення Богослужіння Предстоятель у своєму архіпастирському слові висловив слова подяки Богові та всім людям, які в цей час творять нашу спільну історію і розбудовують Українську державу і Церкву.

Вітальне слово з нагоди першого архіпастирського візиту Предстоятеля на Буковину висловили присутні владики, а також представники влади. Зокрема в.о. Голови Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло Павлюк вручив Блаженнійшому Епіфанію найвищу нагороду від обласної виконавчої влади – відзнаку обласної державної адміністрації «На славу Буковині», відзначивши величезний вклад митрополита у відродження духовного життя України та піднесення авторитету православ'я. Також владика був нагороджений Почесною відзнакою «За заслуги перед Буковиною».

Після цього Предстоятель благословив присутній в храмі народ і закликав на усіх Боже благословення.

Нагадаємо, що напередодні недільного дня, в суботу ввечері, Предстоятель Православної Церкви України звершив Всенічне бдіння у кафедральному соборі Різдва Христового м. Чернівці.