YouTube блокуватиме ролики дискримінативного змісту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На платформі продовжать скорочувати кількість контенту зі шкідливою інформацією

Керівництво YouTube змінило правила спільноти, вирішивши ввести заборону на ролики, в яких йдеться про перевагу одних людей над іншими задля виправдання дискримінації на основі віку, статі, раси, касти, релігії, сексуальної орієнтації.

Про це компанія повідомила у своєму блозі.

У YouTube уточнили, що під категорію відео, що розпалюють ненависть, відносяться ролики, що пропагують нацистську й інші дискримінаційні ідеології. Компанія також пообіцяла видалити контент, де заперечують Голокост або стрілянину в початковій школі Сенді Хук.

На платформі продовжать скорочувати кількість контенту зі шкідливою інформацією. Ролики, які не порушують правила, але розповідають про плоску Землю чи шкоду від щеплень, повністю приберуть з рекомендацій.

Крім того, YouTube прибере монетизацію з каналів, творці яких «постійно порушують правила про заборону ксенофобських висловлювань». Їм також заборонять використовувати Суперчат — функцію, що дозволяє залишати платні коментарі під час прямих трансляцій.

У YouTube відзначили, що ролики будуть видаляти вибірково, а нова система запрацює у найближчі місяці.