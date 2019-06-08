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    YouTube блокуватиме ролики дискримінативного змісту

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    YouTube блокуватиме ролики дискримінативного змісту

    На платформі продовжать скорочувати кількість контенту зі шкідливою інформацією

    Керівництво YouTube змінило правила спільноти, вирішивши ввести заборону на ролики, в яких йдеться про перевагу одних людей над іншими задля виправдання дискримінації на основі віку, статі, раси, касти, релігії, сексуальної орієнтації.

    Про це компанія повідомила у своєму блозі.

    У YouTube уточнили, що під категорію відео, що розпалюють ненависть, відносяться ролики, що пропагують нацистську й інші дискримінаційні ідеології. Компанія також пообіцяла видалити контент, де заперечують Голокост або стрілянину в початковій школі Сенді Хук.

    На платформі продовжать скорочувати кількість контенту зі шкідливою інформацією. Ролики, які не порушують правила, але розповідають про плоску Землю чи шкоду від щеплень, повністю приберуть з рекомендацій.

    Крім того, YouTube прибере монетизацію з каналів, творці яких «постійно порушують правила про заборону ксенофобських висловлювань». Їм також заборонять використовувати Суперчат — функцію, що дозволяє залишати платні коментарі під час прямих трансляцій.

    У YouTube відзначили, що ролики будуть видаляти вибірково, а нова система запрацює у найближчі місяці.

    Голокост YouTube
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