YouTube на вимогу РФ зажадав від журналістів видалити відео про переслідування кримчан



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YouTube піддався на шантаж Росії

Матеріал, який хоче видалити YouTube, був опублікований ще у червні 2016 року

Компанія YouTube зажадала від заснованого «Радіо Свобода» проекту «Крим.Реалії» видалення контенту про переслідування жителів окупованого Росією Криму.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

У листі редакції компанія YouTube повідомляє, що отримала від російського «Роскомнадзору» повідомлення про те, що згадані матеріали порушують російський закон №149-ФЗ «Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації».

«Роскомнадзор додав наступну URL адресу в заборонений список матеріалів... Якщо ви не видалите контент, компанія Google може бути змушена заблокувати контент», - заявили представники YouTube.

Матеріал, видалення якого вимагає від YouTube «Роскомнадзор», - це відеозапис радіопрограми «Куди котиться «справа «Хізб ут-Тахрір», опублікований на каналі YouTube «Крим.Реалїі» в червні 2016 року. Під час програми адвокат Олександр Попков розповів про російський судовий процес в окупованому Криму над громадянами України - фігурантами «справи «Хізб ут-Тахрір», зокрема, про свого підзахисного кримськотатарського активіста і правозахисника Еміра-Усейна Куку.

«Редакція «Крим.Реалії» письмово проінформувала компанію YouTube, що відео не містить забороненої символіки, закликів до порушення законів або масових заворушень», - зазначає видання.

Компанія YouTube наразі ще не відповіла на лист редакції «Радіо Свобода».

Нагадаємо, у 2014 році «Главком» отримав офіційне повідомлення від російської влади про обмеження доступу до сайту агентства на території РФ.

Тоді «Главком» не став видаляти публікацію про «екстремізм», на яку поскаржилися в Росії.