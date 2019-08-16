З початку року в Україні потонули понад 900 осіб



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Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки

З початку 2019 року на водоймах України загинули 907 осіб. Про це повідомляє ДСНС в п'ятницю, 16 серпня.

«Навіть в перерві між дощами і похолоданням люди знаходять час скупатися на місцевих річках або озерах. Оскільки останні в більшості не обладнані рятувальними постами і не пристосовані до безпечного відпочинку, наслідки не змушують себе довго чекати... Тільки з початку серпня потонуло вже 70 осіб , 8 з яких - діти. Всього ж протягом року вода забрала життя вже 907 осіб», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки.

У ДСНС закликають не заходити в воду в стані алкогольного сп'яніння; не наближатися до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу. Також рятувальники зазначають, що температура води повинна бути не нижче +17 градусів, і оптимальним часом перебування у воді є 20 хвилин.

Щодо надзвичайних подій за участю дітей, то нещасні випадки стаються зазвичай через те, що дорослі залишають їх без нагляду поблизу місць з підвищеним рівнем небезпеки або дозволяють дітям старшого віку самостійно відвідувати водойми.