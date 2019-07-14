З початку року з неплатників аліментів стягнули 3,2 млрд грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Більше 15 боржників оголошено у розшук

Майже 60 тис. неплатників аліментів отримали штрафи від 20% до 50% від суми боргу

В Україні з початку 2019 року з неплатників аліментів стягнули 3,2 млрд гривень. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко, передає прес-служба Мін'юсту.

«З початку року завдяки реалізації ініціативи уряду та Міністерства юстиції #ЧужихДітейНеБуває вдалося повернути українським дітям 3,2 млрд грн боргів зі сплати аліментів. Загальна ж суми стягнених на користь найменших українців боргів вже перевищила 7,8 млрд грн», - розповів Петренко.

За його словами, одним з найбільш дієвих засобів впливу на боржників є заборона покидати межі країни, керувати автомобілем, користуватися зброєю та полювати. Багато неплатників, дізнавшись про накладення на них заборон, миттєво виплачували кошти, які до цього не могли знайти роками. Нині такі обмеження, за даними Мін'юсту, застосовані до 126 тис. осіб.

Павленко також повідомив, що майже 60 тис. неплатників отримали штрафи від 20% до 50% від суми боргу, а виконавці Мін’юсту склали постанови про притягнення до суспільно корисних робіт 44 тис. аліментників. Більше 15 боржників оголошено у розшук.

Нагадаємо, торік 6 лютого в Україні набув чинності закон про обмеження для неплатників аліментів. Коли сума несплачених аліментів перебільшує суму за півроку, до боржника застосовують обмеження до моменту виплати грошей - у праві на виїзд за кордон, на керування автівкою, на користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, на полювання.

Того самого дня Міністерство юстиції відкрило Єдиний реєстр злісних неплатників аліментів. Людину, яка має борг зі сплати аліментів, можна знайти за прізвищем і датою народження.