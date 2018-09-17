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    З січня 2019 року український солдат має отримувати не менше 10 тис. грн – президент

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    Петро Порошенко на зустрічі з військовими, архівне фото - З січня 2019 року український солдат має отримувати не менше 10 тис. грн – президент
    Петро Порошенко на зустрічі з військовими, архівне фото

    Рівень грошового забезпечення українського воїна має бути вище за середню заробітну плату промисловості, заявив президент

    Президент України Петро Порошенко заявив, що фінансування армії збільшено майже втричі.

    За його словами, вже були представлені нові показники державного бюджету, які розглядалися на засіданні Ради національної безпеки та оборони. За результатами засідання РНБО були зроблені необхідні доручення Уряду.

    «Я підписав свою вимогу, що у нас на сьогоднішній день рівень оплати праці, рівень грошового забезпечення українського воїна має бути вище за середню заробітну плату промисловості. І за моїм наполяганням в Збройних силах України солдат має з 1 січня отримувати не менше як 10 тис. грн», - розповів глава держави в інтерв’ю телеканалу «Суспільне телебачення» у Кропивницькому.

    Президент наголосив, що Збройні сили є гордістю України і на військовому параді до Дня незалежності було продемонстровано нове обличчя української армії.

    «Вся країна, весь український народ і я, як президент, пишаюся українською армією, пишаюся українськими воїнами і пишаюся Україною», - зазначив глава держави.

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    Петро Порошенко РНБО зарплата військові парад фінансування президент
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