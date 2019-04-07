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    За добу на Донбасі загинули двоє українських захисників

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    Українські військовослужбовці на Донбасі - За добу на Донбасі загинули двоє українських захисників
    Українські військовослужбовці на Донбасі

    Вчора окупанти 14 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил

    У суботу, 6 квітня, російсько-окупаційні війська на Донбасі 14 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому сім разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння з витратою 59 мінометних мін калібру 120 та 82 мм.

    Також ворог обстрілював українських захисників із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли позиції наших військ 10 разів:

    • двічі з мінометів калібрів 120 та 82 мм – поблизу населеного пункту Павлопіль;
    • з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї – біля міста Авдіївка;
    • з озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Піски;
    • з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу селища Широкине;
    • зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Опитне;
    • зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля села Старогнатівка;
    • зі станкових протитанкових гранатометів – в районі населених пунктів Авдіївка та Чермалик;
    • з автоматичних станкових гранатометів – поблизу Красногорівки;

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв позиції наших військ чотири рази:

    • з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту Зайцеве;
    • з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля села Золоте-4;
    • з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу Хутора Вільний;
    • з мінометів калібру 82 мм – також біля Хутора Вільний. 

    Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули.

    «Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 6 квітня трьох окупантів було знищено, одного – поранено», - додали у прес-центрі.

    Від початку поточної доби ворог обстріляв із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї наших захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» у районі населеного пункту Широкине. Втрат серед особового складу немає.

    «Підрозділ, який зазнав вогневого впливу противника, відповів на обстріл із застосуванням штатного озброєння. Втрати ворога уточнюються», - резюмується у звіті.

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