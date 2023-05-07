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За останні три місяці у Туреччині зафіксували десятки тисяч землетрусів

Діана Гасюк
glavcom.ua
За останні три місяці у Туреччині зафіксували десятки тисяч землетрусів
земні поштовхи виникли після руйнівних землетрусів, які сталися в країні 6 лютого 2023 року
фото з відкритих джерел

У Туреччині за три місяці сталося більш як 33 тисячі землетрусів

У Туреччині та регіоні після руйнівних землетрусів, які сталися 6 лютого, зафіксовано понад 33 тисячі підземних поштовхів. Про це йдеться у повідомленні Директорату із ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD).

«У період з 6 лютого по 6 травня сталося 33 077 землетрусів», – написано у повідомленні.

Згідно з даними оприлюдненої карти, йдеться про землетруси як у самій Туреччині, так і в регіоні.

За останні три місяці у Туреччині зафіксували десятки тисяч землетрусів фото 1

За останньою інформацією, внаслідок землетрусів 6 лютого у Туреччині загинуло 50 783 особи.

У ніч проти понеділка, 6 лютого, на кордоні Туреччини та Сирії – в провінції Газіантеп – стався землетрус – один із найпотужніших за останні 100 років. Після цього було кілька потужних афтершоків. Надзвичайний стан був оголошений у десяти провінціях, допомогу запропонували десятки країн.

Від землетрусів у Туреччині та Сирії постраждали майже 26 млн осіб. У зв’язку з цим агентство охорони здоров’я ООН звернулося до ВООЗ з екстреним закликом виділити 42,8 млн доларів на покриття невідкладних потреб у галузі охорони здоров’я.

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