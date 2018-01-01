За Путіна готові віддати голос 71,4% росіян – опитування
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Згідно з опитуванням, рейтинг Путіна у січні-лютому 2018 року залишається у межах 69,9-73,8
На виборах президента РФ кандидатуру чинного глави Володимира Путіна готові підтримати 71,4% виборців. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Всеросійський центр вивчення громадської думки.
Повідомляється, що опитування було проведено 29 січня - 4 лютого, у ньому взяли участь респонденти віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 1,2% для показників, близьких до 95%.
Згідно з опитуванням, рейтинг Путіна у січні-лютому 2018 року залишається у межах 69,9-73,8%.
За Павла Грудініна готові проголосувати 6,9% опитаних, Володимир Жириновський набере 5,7%, Ксенія Собчак - 1,3%, Григорій Явлінський - 0,7%, Борис Тітов - 0,4%.
За даними центру, свою участь в голосуванні допускають 79,3% опитаних.