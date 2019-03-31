За рік доходи Авакова зросли у понад 5 разів



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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков

На рахунках в італійському банку глава МВС зберігає 148,2 тис. євро

У 2018 році доходи міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова становили 6,04 млн грн, що у понад 5 разів більше, ніж 2017 року (було 1,08 млн грн).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на електронну декларацію за 2018 рік, яку урядовець оприлюднив на сайті НАЗК.

Минулорічні доходи топ-чиновника складалися із дивідендів, отриманих від італійської фірми Avitalia s.r.l., власником якої є Арсен Аваков – 4,81 млн грн, заробітної плати – 919,2 тис. грн, процентів – 249,4 тис. грн і роялті – 67 тис. грн.

На банківських рахунках міністр зберігає 1,72 млн грн і $189,6 тис. Ще 148,2 тис. євро лежать в італійському Banca Popolare del Frusinate.

Сума активів у дорогоцінних (банківських) металах становить 200 тис. грн.

У готівці нараховується 14 тис. грн, $10 тис., 55 тис. євро, 1,9 тис. канадських доларів, 96 тис. японських єн, 4,5 тис. фунтів стерлінгів і 300 австрійських доларів.

У власності глава МВС є дві квартири в Харкові - на 657,9 кв. м та 70,9 кв. м. Ще одна квартира на 55,4 кв. м - у Чугуєві Харківської області. У Києві міністр винаймав готельний номер площею 77,6 кв. м.

У міністра та його дружини є дві земельні ділянки по 12 соток кожна в селі Коробочкине Харківської області.

Крім цього, Аваков задекларував низку цінного майна, серед яких коштовні брендові годинники Rolex, Jaeger LeCoultre і Vacheron Constantin; колекція мідних, бронзових, срібних і золотих монет XVI-XXI ст. території сучасної України, а також територій Російської, Австро-Угорської, Римської імперій II ст. до н.е. - XX ст. н.е. у кількості 2656 штук; колекції картини, у тому числі робота Пабло Пікассо; ікони; колекція вин виробництва Франції, Iталії, Німеччини, Австрії, України, Iспанії, США, Чилі у кількості 741 пляшка (за рік колекція вин зменшилася на 13 пляшок); набори італійських меблів; бібліотека книг, друкованих видань, журналів XVIII - XXI ст. близько 8165 примірників; колекція холодної зброї XIX-XXI ст. - 9 одиниць.

Міністр є власником 12 акцій ПАТ ФК «Металіст». Також на нього зареєстрована італійська компанія Avitalia s.r.l. (вартість у грошовому вираженні - 8,8 млн грн).

При цьому в е-декларації за 2018 рік відсутні дві кіпрські компанії Ulisse Management Limited та Fontana Management Limited, власником яких був Арсен Аваков.

Ще Аваков вказав авторське право на книги «Ленін з нами?» і «Зелений зошит», видані українською, російською і англійською мовами.

Дружина міністра Інна Авакова задекларувала 3,21 млн грн зарплати і 1,43 млн грн зарплати за сумісництвом в італійській Avitalia s.r.l. Також показала 1,65 млн грн процентів.

На банківські рахунки вона поклала $389,8 тис., 141,4 тис. грн і 3,3 тис. євро. В італійському Banca Popolare del Frusinate дружина глави МВС зберігає 1,48 млн. євро.

У готівці лежить 30 тис. євро, $35 тис. і 145 тис. грн.

У декларації дружина Авакова зазначила чотири шуби - з хутра соболя та норки, каракуля. Вона також власниця дорогих сумок, кольє з використанням діамантів з білого золота, золотих перстнів з діамантами, коштовним камінням, сережок та намиста з перлинами і дрібним коштовним камінням, підвіски, чорного діаманта 4.85 BLK DEA тощо.

Інна Авакова вказала, що їй належить 29,17% капіталу ТОВ «Підстепне сонце» (Миколаїв), яке спеціалізується на виробництві електроенергії. Вона також зазначила, що є кінцевим бенефіціаром цього підприємства.