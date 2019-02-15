За робочий день, який Гройсман провів на форумі Порошенка, заплатять українці документ



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Володимир Гройсман заявив про підтримку Петра Порошенка на виборах президента 2019 року

Гройсман не лише взяв участь у форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом», але і виступив на цьому заході

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 29 січня не перебувала у відпустці, відрядженні або лікарняному. Про це свідчить текст офіційної відповіді, отриманої агентством «Українські новини» на відповідний інформаційний запит з приводу діяльності голови вітчизняного уряду в цей день.

Варто нагадати, що саме 29 січня ц.р. у столиці, в Міжнародному виставковому центрі, відбувся форум «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом», в рамках якого президент України Петро Порошенко оголосив про свою участь у виборах-2019. Серед учасників і гостей цього політичного заходу був помічений і прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

З відповіді, отриманої із секретаріату уряду України, цей день був зарахований прем'єр-міністру Гройсману як повністю робочий. І, відповідно, за нього прем'єру була нарахована заробітна плата.

«Заробітна плата прем'єр-міністру України нараховується і виплачується відповідно до постанови Кабінету міністрів від 20.04.2016 №304 «Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється закон України «Про державну службу», - зазначається в офіційній відповіді за підписом заступника Директора департаменту інформації та комунікацій з громадськістю СКМУ Роксолани Стадник.

Тобто з фонду, який формується за рахунок відрахувань із надходжень від платників податків.

Слід нагадати, що прем'єр Гройсман не тільки взяв участь у форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом», але і виступив на цьому заході. Глава українського Кабінету міністрів заявив про підтримку чинного президента Петра Порошенка на виборах 2019 року.

За словами прем'єра, він завжди знаходив підтримку президента, коли у нього були ініціативи, і навпаки.

Зважаючи на дану ситуацію, варто згадати про певне положення закону України «Про вибори президента України». Зокрема, стаття 64 доволі чітко визначає «Обмеження щодо ведення передвиборної агітації»:

1. Участь у передвиборній агітації забороняється:

1) особам, які не є громадянами України;

2) органам виконавчої влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам, їх посадовим і службовим особам у робочий час (крім випадків, коли відповідна особа є кандидатом на пост президента України).