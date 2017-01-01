За версією Time «людиною року» став рух #MeToo

Рух запустила актриса Аліса Мілано

Журнал Time назвав «людиною року» рух #MeToo, люди, які приєдналися, до руху розповіли про сексуальні домагання в соцмережах за допомогою об'єднуючого хештега #MeToo. Зокрема, серед Silence Breakers (порушив тишу) співачка Тейлор Свіфт, актриса і режисер Роуз МакГоуен, актриса Ешлі Джадд. Рух запустила актриса Аліса Мілано.



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Рух запустила актриса Аліса Мілано

Журнал Time назвав «людиною року» рух #MeToo, люди, які приєдналися, до руху розповіли про сексуальні домагання в соцмережах за допомогою об'єднуючого хештега #MeToo.

Зокрема, серед Silence Breakers (порушив тишу) співачка Тейлор Свіфт, актриса і режисер Роуз МакГоуен, актриса Ешлі Джадд.

Рух запустила актриса Аліса Мілано. Подруга прислала Алісі повідомлення про домаганнях до неї. Всіх, хто також став жертвою непристойної поведінки, актриса закликала поставити хештег #MeToo і розповісти свою історію.

#MeToo спрямований на те, щоб пролити світло на поширеність сексуальних домагань і нападів, стартував після звинувачень проти продюсера Харві Вайнштейна і десятків інших іменитих чоловіків в Голлівуді, засобах масової інформації, бізнесі і політиці.

Нагадаємо, 5 жовтня NYT опублікувала відомості про те, як продюсер The Weinstein Company Харві Вайнштейн перевищував свої повноваження і примушував найманих на ролі акторок до сексу.

Про домагання заявили ряд популярних акторок серед яких Гвінет Пелтроу, Анджеліна Джолі, Азія Ардженто, Ешлі Джадд, Роуз Макгавен, Люсія Еванс, Ромола Гарай та інші.

Після того в Голлівуді почали масово випливати повідомлення про домагання. Серед звинувачених Кевір Спейсі, Чарлі Шин, Стівен Сігал і тд.

Джерело: УНН