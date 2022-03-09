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    На екс-канцлера Шрьодера в Німеччині відкрили справу за злочини проти людяності

    Герхард Шрьодер став об'єктом критики через свої управлінські позиції в російських державних компаніях - На екс-канцлера Шрьодера в Німеччині відкрили справу за злочини проти людяності
    Герхард Шрьодер став об'єктом критики через свої управлінські позиції в російських державних компаніях

    Прокуратура відмовляється надати будь-яку додаткову інформацію у справі Шрьодера

    Прокуратура Ганновера відкрила кримінальну справу стосовно колишнього німецького канцлера Герхарда Шрьодера. Процес стосується злочинів проти людяності, інформує bnn.

    Повідомляється, що матеріали справи вже передані генеральному прокурору Карлсруе. За словами прес-секретаря прокуратури Ганновера Катрін Сефкер, процес стосується параграфа 7 «злочини проти людяності» Міжнародного Кримінального кодексу.

    «Ми відправили файли генеральному прокурору в понеділок», - зазначила вона.

    Також повідомляється, що генеральний прокурор Карлсруе відповідає, серед іншого, за міжнародне кримінальне право. На сьогодні прокуратура відмовляється надати будь-яку додаткову інформацію у справі Шрьодера.

    Зазначимо, колишній канцлер став об'єктом критики через свої управлінські позиції в російських державних компаніях, особливо після початку війни Росії проти України. Крім того, Шрьодер є близьким другом президента Росії Володимира Путіна.

    Теги: прокуратура злочини проти людяності
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    На екс-канцлера Шрьодера в Німеччині відкрили справу за злочини проти людяності