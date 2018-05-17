Загальні витрати США на боротьбу із тероризмом склали $2,8 трлн.

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США витрачають на протидію тероризму більше чим на Службу охорони здоров’я

Аналітичний центр Stimson Center порахував в своєму новому дослідженні, що загальні витрати США на попередження і протидію тероризму протягом 2002-2017 років склали 2,8 трлн. доларів. Про це повідомляє ресурс Defense News.

Мова йде про внутрішні програми США, міжнародні програми, а також діяльність в Іраку, Сирії і Афганістані. В середньому щороку витрачалося для відповідних потреб 186,6 млрд. доларів – це більше чим сумарні воєнні бюджети РФ, Індії і Республіки Корея в 2017 році.

Найбільше на протидію тероризму США витрачали в 2008 році – 260 млрд. доларів. В 2017 році цей показник знищився до 175 млрд. доларів. Але це все одно в 2,5 разів більше чим запит на фінансування Служби охорони здоров’я на 2019 рік.

При цьому із 2001 року внаслідок терористичних дій мусульман всередині США загинуло 100 осіб – в 2016 році від епідемії від використання наркотиків загинуло 20 тисяч осіб.