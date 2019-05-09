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    Загинув відомий російський журналіст Сергій Доренко

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    Сергій Доренко загинув 9 травня у Москві - Загинув відомий російський журналіст Сергій Доренко
    Сергій Доренко загинув 9 травня у Москві

    Доренко їхав на своєму мотоциклі по Москві, але в якийсь момент впав з нього на ходу

    Сьогодні, 9 травня, відомий журналіст Сергій Доренко помер після ДТП на Ніколоямській вулиці в Москві, повідомляє агентство ТАСС. Він впав з мотоцикла і був госпіталізований. Лікарі боролися за його життя, але врятувати журналіста не змогли.

    Про загибель Доренко повідомила і радіостанція «Говорит Москва», яку він очолював до останніх днів.

    Загибель ведучого в своєму телеграм-каналі підтвердив і головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов.

    Співрозмовник агентства «Інтерфакс» повідомив, що смерть Доренко наступила в результаті природних причин. За попередніми даними, під час поїздки на мотоциклі йому стало погано з серцем. Журналіст не втримався і впав на дорогу.

    Також зазначимо, що Сергій Доренко народився у 1959 році в міст Керч, в українському Криму, який нині окупований Росією. Був одним з небагатьох російських журналістів, які підтримали Помаранчеву революцію в Україні 2004 року, але останні роки підтримував політику Путіна щодо України.

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