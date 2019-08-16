Закарпатський чиновник, який збив на смерть двох жінок, опинився на волі



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Адвокат Олефіра наполягає, що той був не п'яний, коли керував автомобілем

13 серпня закінчився термін тримання Олефіра під вартою, а Львівський апеляційний суд не продовжив запобіжний захід

Колишній голова Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області Віктор Олефір, якого засудили на 7 років в'язниці за ДТП із двома загиблими, звільнений з-під варти до набрання вироком законної сили.

Про це 16 серпня повідомляє Mukachevo.net.

Зазначається, що прокуратура і захист подали щодо вироку апеляцію, і вирок Перечинського райсуду не вступив у законну силу.

У прокуратурі Закарпаття заявили, що через відсутність колегії у Закарпатському апеляційному суді Верховним судом України визначено підсудність за Львівським апеляційним судом.

«Так як 13 серпня закінчився термін тримання, а Львівський апеляційний суд не продовжив запобіжний захід, то винуватець двох смертей вийшов на волю», - пише видання.

Зазначається, що прокуратура Закарпатської області вимагає взяти під варту Олефіра.

Портал «Судова влада України» повідомляє, що розгляд клопотання призначено на 11 годину 30 серпня.

У той же час 16 серпня процесуальним прокурором підготовлено лист до Львівського апеляційного суду про призначення розгляду даного клопотання у більш ближчий строк.

Як відомо, прокуратура просила 10 років тюрми ексголові Перечинської РДА, який збив на смерть двох жінок.

Адвокат Олефіра наполягає, що той був не п'яний, коли керував автомобілем. Разом з тим, Mukachevo.net публікувало відео з місця ДТП, яке ставить під сумнів слова підозрюваного щодо невживання ним спиртних напоїв за кермом.

Нагадаємо, ДТП сталася у місті Перечин близько 23 години 13 липня 2018 року. Водій позашляховика не впорався із керуванням, вилетів на відбійник, зніс смітник на тротуарі і заїхав у подвір’я масажного салону.

Внаслідок ДТП загинула жінка, ще одну постраждалу забрала з черепно-мозковою травмою швидка. Згодом друга жінка померла у лікарні.