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    Закон про зміни до Держбюджету-2017 офіційно набули чинності

    Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, з 2 грудня
    Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» опублікували у парламентській газеті «Голос України». Зазначається, що цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, з 2 грудня. Нагадаємо, 30 листопада президент Петро Порошенко підписав зміни до
    • Сьогодні, 10:21
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    Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, з 2 грудня

    Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» опублікували у парламентській газеті «Голос України».

    Зазначається, що цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, з 2 грудня.

    Нагадаємо, 30 листопада президент Петро Порошенко підписав зміни до Держбюджету 2017 року.

    Законом, зокрема, передбачається збільшення видатків на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, медичну субвенцію для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я.

    Також для продовження здійснення фінансування у 2018 році законом передбачається збереження на рахунках загального фонду відповідних місцевих бюджетів залишків коштів субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій та на рахунках спеціального фонду - залишків коштів субвенції на заходи із розвитку системи охорони здоров’я у сільській місцевості.

     

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