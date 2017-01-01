Закон про зміни до Держбюджету-2017 офіційно набули чинності

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, з 2 грудня

Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» опублікували у парламентській газеті «Голос України». Зазначається, що цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, з 2 грудня. Нагадаємо, 30 листопада президент Петро Порошенко підписав зміни до



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Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, з 2 грудня

Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» опублікували у парламентській газеті «Голос України».

Зазначається, що цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, з 2 грудня.

Нагадаємо, 30 листопада президент Петро Порошенко підписав зміни до Держбюджету 2017 року.

Законом, зокрема, передбачається збільшення видатків на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, медичну субвенцію для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я.

Також для продовження здійснення фінансування у 2018 році законом передбачається збереження на рахунках загального фонду відповідних місцевих бюджетів залишків коштів субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій та на рахунках спеціального фонду - залишків коштів субвенції на заходи із розвитку системи охорони здоров’я у сільській місцевості.