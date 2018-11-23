  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Запали свічку пам'яті!»: військові зняли ролик в пам'ять про жертви Голодомору

    • Розсилка
    В Україні в останню суботу листопада, що цьогоріч припадає на 24-е число, українці о 16-00&nbsp; запалять свічки і вшанують хвилиною мовчання пам'ять про загиблих від Голодомору 1932-1933 років - «Запали свічку пам'яті!»: військові зняли ролик в пам'ять про жертви Голодомору
    В Україні в останню суботу листопада, що цьогоріч припадає на 24-е число, українці о 16-00  запалять свічки і вшанують хвилиною мовчання пам'ять про загиблих від Голодомору 1932-1933 років

    У ролику військові показали, як у всіх родах військ вшановують пам'ять про жертви злочину тоталітарного режиму, перебуваючи при цьому на фронті та виконуючи бойові завдання

    Військовослужбовці Збройних сил України зняли зворушливий ролик з нагоди 85-ої річниці Голодомору – «Запалімо свічу пам’яті і охороняймо кордони!»

    У 2-х хвилинному відео військові показали, як у всіх родах військ вшановують пам'ять про жертви злочину тоталітарного режиму, перебуваючи при цьому на фронті та виконуючи бойові завдання.

    Читайте також

    Нагадаємо, в Україні в останню суботу листопада, що цьогоріч припадає на 24-е число, українці, які шанують історію своїх предків, о 16-00  запалять свічки і вшанують хвилиною мовчання пам'ять про загиблих від Голодомору 1932-1933 років. Голодомор в Україні багато країн у світі визнали геноцидом українського народу.

     

    Читайте також
    українці військові Голодомор 1932-1933 років
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ