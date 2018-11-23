«Запали свічку пам'яті!»: військові зняли ролик в пам'ять про жертви Голодомору



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В Україні в останню суботу листопада, що цьогоріч припадає на 24-е число, українці о 16-00 запалять свічки і вшанують хвилиною мовчання пам'ять про загиблих від Голодомору 1932-1933 років

У ролику військові показали, як у всіх родах військ вшановують пам'ять про жертви злочину тоталітарного режиму, перебуваючи при цьому на фронті та виконуючи бойові завдання

Військовослужбовці Збройних сил України зняли зворушливий ролик з нагоди 85-ої річниці Голодомору – «Запалімо свічу пам’яті і охороняймо кордони!»

У 2-х хвилинному відео військові показали, як у всіх родах військ вшановують пам'ять про жертви злочину тоталітарного режиму, перебуваючи при цьому на фронті та виконуючи бойові завдання.

Нагадаємо, в Україні в останню суботу листопада, що цьогоріч припадає на 24-е число, українці, які шанують історію своїх предків, о 16-00 запалять свічки і вшанують хвилиною мовчання пам'ять про загиблих від Голодомору 1932-1933 років. Голодомор в Україні багато країн у світі визнали геноцидом українського народу.