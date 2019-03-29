Зарплата глави адміністрації президента за рік зросла на третину



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Глава адміністрації президента Ігор Райнін

Топ-чиновник зберігає готівкою 20 тис. євро, $35 тис. і 250 тис. грн

У 2018 році глава адміністрації президента Ігор Райнін задекларував 719,5 тис. грн заробітної плати, що на 33,8% більше порівняно з 2017 роком.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на електронну декларацію топ-посадовця, оприлюднену на сайті НАЗК.

Серед доходів головного канцеляриста Петра Порошенка – 2,3 тис. грн за відзнаку Почесний громадянин Харківської області, яку йому рішенням сесії було присвоєно у грудні минулого року. Ще отримав 2 тис. грн процентів від «Мегабанку».

Його дружина Ганна за минулий рік мала єдиний дохід – 234,3 тис. грн заробітної плати.

Глава АП готівкою зберігає 20 тис. євро, $35 тис. і 250 тис. грн, його дружина - $12 тис. і 50 тис. грн.

На банківських рахунках в Ігоря Райніна розміщено 68,2 тис. грн.

З нерухомого майна у власності топ-чиновника квартира площею 74 кв. м у Харкові. Ще він орендує кімнату площею 25,8 кв. м у готельному комплексі «Національний», що належить управлінню справами апарату ВР.

Дружина глави АП зазначила, що користується квартирою площею 64,8 кв. м у Харкові.

Крім цього, Ганна Райнін задекларувала 10% корпоративних прав на харківське ТОВ «Учбово-науковий-виробничий центр «Охорона праці». Вона також є кінцевим бенефіціаром цього підприємства.