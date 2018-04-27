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    Зарплати українців за рік зросли на 24 відсотки

    Реальні зарплати у березні 2018 року порівняно із лютим зросли на 5,9%
    У березні середня номінальна заробітна плата штатного працівника становила 8 382 грн, що на 24,1% більше, ніж у березні 2017 року. Про це повідомили у Державній службі статистики. «Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у березні 2018 року становила 8 382 грн, що у 2,3 рази вище рівня
    • 27 Квiтня, 18:16
    • Розсилка

    Реальні зарплати у березні 2018 року порівняно із лютим зросли на 5,9%

    У березні середня номінальна заробітна плата штатного працівника становила 8 382 грн, що на 24,1% більше, ніж у березні 2017 року.

    Про це повідомили у Державній службі статистики.

    «Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у березні 2018 року становила 8 382 грн, що у 2,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (3 723 грн). Порівняно з лютим зарплати зросли на 7,1%, а порівняно з березнем 2017 року — на 24,1%», - говориться у повідомленні.

    Водночас зазначається, що реальні зарплати у березні 2018 року порівняно із лютим зросли на 5,9%, а відносно березня 2017 року на 9,5%.

    Нагадаємо, з травня в Україні значно підвищать зарплати військовим льотчикам.

    Джерело: УНН

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