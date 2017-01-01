Заступник директора ФБР планує піти у відставку

МакКейб планує піти у відставку у перших числах березня, коли отримає право на повну пенсію

Заступник директора ФБР Андрю МакКейб планує піти у відставку на початку наступного року, після більш ніж року критики з боку республіканців у Конгресі і президента США Дональда Трампа, пише 23 грудня Washington Post. За даними видання, МакКейб планує піти у відставку у перших числах березня, коли отримає право на повну пенсію. У ФБР відмовилися



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МакКейб планує піти у відставку у перших числах березня, коли отримає право на повну пенсію

Заступник директора ФБР Андрю МакКейб планує піти у відставку на початку наступного року, після більш ніж року критики з боку республіканців у Конгресі і президента США Дональда Трампа, пише 23 грудня Washington Post.

За даними видання, МакКейб планує піти у відставку у перших числах березня, коли отримає право на повну пенсію. У ФБР відмовилися коментувати цю інформацію.

«Заступник директора ФБР Андрю МакКейб поглядає на годинник, щоб піти на пенсію з повними перевагами. 90 днів, щоб піти?», – написав Трамп у Twitter 23 грудня.

Республіканці в Конгресі звинуватили МакКейба в упередженості стосовно Трампа.

З МакКейбом 19 грудня за зачиненими дверима спілкувалися члени комітету Палати представників, що розслідує ймовірні зв’язки кампанії Трампа з Росією на президентських виборах 2016 року.