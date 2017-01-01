Завтра в Україні буде тепло і вітряно

У Києві 29 грудня вночі без опадів, вдень обіцяють дощ

В Україні найближчої доби 29 грудня погоду формуватиме тепле повітря, що надходить з південного заходу Європи, але майже скрізь, окрім сходу, посилиться вітер. Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє в четвер «Інтерфакс-Україна». Вночі в західних областях, вдень на Правобережжі та в Чернігівській області очікуються



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У Києві 29 грудня вночі без опадів, вдень обіцяють дощ

В Україні найближчої доби 29 грудня погоду формуватиме тепле повітря, що надходить з південного заходу Європи, але майже скрізь, окрім сходу, посилиться вітер.



Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє в четвер «Інтерфакс-Україна».



Вночі в західних областях, вдень на Правобережжі та в Чернігівській області очікуються дощі, в Карпатах - мокрий сніг; на решті території без опадів. Вночі та вранці в східній частині туман.



Вітер південний, 7-12 м/с, місцями, крім сходу, пориви 15-20 м/с, в Карпатах 19-24 м/с.



Температура вночі 2-7° тепла, в східній частині близько 0°; вдень 5-10° тепла, в східних областях і на крайньому заході 1-6° тепла.



У Києві 29 грудня вночі без опадів, вдень дощ, температура вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 29 грудня в Києві найвища температура вдень була 7,8° у 1974 році, найнижча вночі -26,5° у 1930 році.



В Україні 30 грудня, крім західних регіонів, прогнозується дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



Температура повітря вночі і вдень 1-6° тепла, на півдні місцями 8-11° (вночі в західних областях від 2° тепла до 3° морозу).



У Києві 30 грудня вночі, вранці очікується дощ, можливий мокрий сніг, вдень без опадів. Температура вночі та вдень 3-5° тепла. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.