Завтра в Україні очікується незначне похолодання і дощі



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28 серпня зранку температура води в Чорному й Азовському морях була 22-25°, в Дніпрі в межах Києва 23°

Найближчої доби, 29 серпня, погоду західної та північної частини України визначатиме прохолодна та волога повітряна маса, на решті території збережеться сухе та дуже жарке повітря, повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості західних і в Сумській областях місцями очікуються невеликі короткочасні дощі, в Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській і Чернігівській областях - помірний дощ, гроза, місцями град і шквали 15-20 м/с; на решті території - без опадів.

Вітер східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура в західних, північних та Вінницькій областях уночі 12-17°, в Карпатах і Прикарпатті 7-12°, вдень 20-25°, у Сумській області 26-31°; на решті території вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°, вдень 27-32°.

У Києві - дощ, гроза, місцями шквали 15-20 м/с; температура вночі 15-17°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 29 серпня найвища температура вдень була 33,7 градуса в 1992 році, найнижча вночі - 5,5 градуса в 1966 році.

У четвер, 30 серпня, в Україні без опадів, лише вночі в Чернігівській і Сумській областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, на заході південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°; на півдні, сході та Дніпропетровській області вночі 15-20°, вдень 29-34°.

У Києві 30 серпня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.

28 серпня в 9.00 температура води в Чорному й Азовському морях була 22-25°, в Дніпрі в межах Києва 23°.