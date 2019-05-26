Збитки від захоплення Росією українських кораблів оцінили в 260 мільйонів гривень



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Матіос опублікував поіменний список із 15 російських військових, яких українська сторона вважає причетними до захоплення українських військових суден

Слідчі військової прокуратури України оцінили збитки від захоплення Росією українських військових суден при їхньому проходженні через Керченську протоку в листопаді минулого року в 260 мільйонів гривень.

Інформацію про це на своїй сторінці у Facebook опублікував головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Матіос також опублікував поіменний список із 15 російських військових, яких українська сторона вважає причетними до захоплення українських військових суден і 24 моряків поблизу Керченської протоки.

За його інформацією, є дозвіл суду на затримання для взяття під варту зазначених осіб.

Раніше повідомлялось, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі та 24 членів їхніх екіпажів.

Рішення Міжнародного трибуналу з морського права ООН (МТМП) у справі українських моряків підтверджує позицію Берліна щодо керченського інциденту. Про це заявив в суботу представник МЗС Німеччини.