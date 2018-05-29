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    Збройні сили розгромили дві бронемашини бойовиків на Світлодарській дузі

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    Знищені позиції бойовиків - Збройні сили розгромили дві бронемашини бойовиків на Світлодарській дузі
    Фото: Юрій Мисягін
    Знищені позиції бойовиків

    За словами волонтера, військові поквитались за пораненого побратима, знищивши в одному бою дві бойові машини сепаратистів

    На Світлодарській дузі бойова група К-2 зі складу 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ помстилася за пораненого побратима і знищила бронетехніку бойовиків «Л/ДНР».

    Про це у понеділок на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін.

     За його словами, 4 травня бойовики обстріляли українських військових, поранивши бійця К-2. Було прийнято рішення вистежити, знайти і знищити позицію, з якої вівся вогонь.

    За допомогою безпілотників, спостерігачів та розвідки встановили місце стрілянини, на якому засікли ворожу БМБ-1 і броньований тягач МТ-ЛБ-ЗУ з зенітною установкою.

    Коли бойовики знову обстріляли з БМП позиції 54-ї бригади – висунулася група знищення і були підняті українські безпілотники.

    «Відразу побачили особовий склад противника, який бігав по позиції взад-вперед, тому спочатку вирішили ліквідувати їх, потім взятися за бойову машину, адже вона однак вже нікуди не дінеться», – пише волонтер.

    Він розповів, що два попадання лягли прямо в бліндаж, потім перевели вогонь на техніку. З трьох пострілів, два лягли за три метри від МТ-ЛБ-ЗУ, а третім потрапили прямо в «ніс». Зенітна установка загорілася і вогонь був переведений на БМП, що знаходилася в кількох метрах поруч в закритій позиції.

    «Кілька пострілів лягли за два-чотири метри від неї, але в саму БМП група точно «занести» не встигла», – додає волонтер.

    По рації прийшла інформація, що з сусіднього опорного пункту виїхала ще одна БМП бойовиків і відкрила стрілянину. Було прийнято рішення знищити і її.

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    Збройні сили розгромили дві бронемашини бойовиків на Світлодарській дузі
    Збройні сили розгромили дві бронемашини бойовиків на Світлодарській дузі
    Збройні сили розгромили дві бронемашини бойовиків на Світлодарській дузі

    «Швидко пристрілялися і з 12 пострілів два точно лягли в ціль. Потрапили під правий борт і під ніс», – пише Мисягін.

    «Група поквиталась за пораненого свого побратима, знищивши в одному бою дві бойові машини сепаратистів», – розповів волонтер.

    Він додав, що відеофіксація бою, в тому числі моменти знищення, передані в штаб для подання бійців групи до заслужених бойових нагород і виплати бойової премії за знищену техніку противника.

    Нагадаємо, раніше на Світлодарській дузі була знищена стара, з 2015 року, ворожа позиція «Фурункул».

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