Зеленський хоче забрати в Авакова Нацгвардію



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Законопроєкт містить пункт про те, що діяльність Нацгвардії спрямовується президентом

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді підпорядкувати главі держави Національну гвардію.

Про це йдеться у законопроєкті №1007 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Національної гвардії України», який розміщений на сайті Верховної Ради.

«Проєкт закону розроблено з метою унормування, спрямування та координації діяльності Національної гвардії України, забезпечення реалізації державної політики у цій сфері, політичних та стратегічних цілей, принципів і напрямів її розвитку», – зазначається у пояснювальній записці.

Зокрема у законопроекті і пропонується вилучити положення про те, що НГУ входить до системи МВС.

Натомість законопроєкт містить пункт про те, що діяльність Нацгвардії спрямовується президентом через командувача НГУ, який здійснює безпосереднє керівництво Національною гвардією.

Президент України Володимир Зеленський також пропонує Верховній Раді скасувати державне фінансування політичних партій, які не подолали 5% бар'єр на виборах до парламенту.