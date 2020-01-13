Зеленський підписав закон, який дозволяє партіям подавати фінансові звіти онлайн



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Представники партій матимуть змогу заповнювати фінансові звіти про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру в електронній формі

Президент Володимир Зеленський підписав № 410-ІХ, який передбачає спрощення процедури подання фінансової звітності політичних партій, замінюючи паперову форму на електронну.

Про це повідомили в Офісі президента.

Згідно з законом, після створення та запуску електронної системи звітності представники партій матимуть змогу заповнювати фінансові звіти про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру онлайн.

Електронна система з'явиться на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Її має розробити НАЗК за шість місяців з дня набрання чинності цього закону.

Також Нацагентство має забезпечити розробку та функціонування електронної системи подання звітності партій. До початку роботи системи політсили подаватимуть звітність, як зазвичай.

Крім того, закон передбачає можливість робити внески на підтримку партій онлайн, за умови, що платіжні системи дозволятимуть чітко ідентифікувати донора та призначення здійснюваного платежу.

Закон також визначає предмет внутрішньопартійних фінансових аудитів і незалежних зовнішніх фінансових аудитів партій. Передбачається також посилення незалежного зовнішнього та внутрішньопартійного контролю щодо фінансування діяльності партій і використання ними коштів.

Передбачається й посилення незалежного зовнішнього та внутрішньопартійного контролю з фінансування діяльності партій і використання ними коштів.

Цей закон в цілому Верховна Рада ухвалила 19 грудня 2020 року.