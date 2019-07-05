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    Зеленський з дружиною і Богданом поїхали помилуватися Ніагарським водоспадом

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    Зеленський з дружиною і Богданом поїхали помилуватися Ніагарським водоспадом
    Фото: Андрій Богдан / Facebook

    Зеленський зробив селфі з дружиною і керівником Офісу президента

    Президент України Володимир Зеленський, завершивши офіційну частину візиту до Канади, відправився подивитися на Ніагарський водоспад.

    Відповідне фото опублікував глава Офісу президента Андрій Богдан на своїй сторінці в Facebook.

    На фотографії можна побачити Зеленського, першу леді України і Богдана. Вони відвідали знаменитий Ніагарський водоспад, розташований в провінції Онтаріо.

    На тлі водоспаду Зеленський зробив селфі з дружиною і керівником Офісу президента.

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    Нагадаємо, що офіційний візит Зеленського в Канаду тривав з 1 по 3 липня.

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