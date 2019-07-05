Зеленський з дружиною і Богданом поїхали помилуватися Ніагарським водоспадом
Фото: Андрій Богдан / Facebook
Зеленський зробив селфі з дружиною і керівником Офісу президентаПрезидент України Володимир Зеленський, завершивши офіційну частину візиту до Канади, відправився подивитися на Ніагарський водоспад.
Відповідне фото опублікував глава Офісу президента Андрій Богдан на своїй сторінці в Facebook.
На фотографії можна побачити Зеленського, першу леді України і Богдана. Вони відвідали знаменитий Ніагарський водоспад, розташований в провінції Онтаріо.
На тлі водоспаду Зеленський зробив селфі з дружиною і керівником Офісу президента.
Нагадаємо, що офіційний візит Зеленського в Канаду тривав з 1 по 3 липня.