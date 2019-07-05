Зеленський з дружиною і Богданом поїхали помилуватися Ніагарським водоспадом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Андрій Богдан / Facebook

Зеленський зробив селфі з дружиною і керівником Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський, завершивши офіційну частину візиту до Канади, відправився подивитися на Ніагарський водоспад.

Відповідне фото опублікував глава Офісу президента Андрій Богдан на своїй сторінці в Facebook.

На фотографії можна побачити Зеленського, першу леді України і Богдана. Вони відвідали знаменитий Ніагарський водоспад, розташований в провінції Онтаріо.

На тлі водоспаду Зеленський зробив селфі з дружиною і керівником Офісу президента.

Нагадаємо, що офіційний візит Зеленського в Канаду тривав з 1 по 3 липня.