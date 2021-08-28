Землю накриє магнітна буря «червоного» рівня

Магнітні бурі особливо важко переносять люди із серцевими захворюваннями та проблемами кровообігу

Сильна магнітна буря прийде вже в кінці серпня. Експерти попередили про один потужний удар, який негативно відіб'ється на здоров'ї деяких людей

В Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, прогнозують сильний удар 30 серпня, а напередодні, 29-го числа, магнітосфера буде збудженою. Піку коливання досягнуть о 06:00 у понеділок.

Під магнітною (геомагнітною) бурею фахівці мають на увазі порушення магнітосфери Землі, що виникає при дуже ефективному обміні енергією сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує планету.

Магнітна буря може тривати від декількох годин до декількох днів поспіль, викликаючи збори в роботі техніки, а також проблеми зі здоров'ям.

Кому небезпечні магнітні бурі

Від магнітних бур страждають метеозалежні люди, літні, гіпотоніки, гіпертоніки, а також ті, хто має хронічні недуги, в першу чергу серцево-судинні.

У небезпечні дні може порушуватися серцевий ритм, скакати тиск, нагадують про себе старі травми.

Медики кажуть, що в дні магнітних бур може розболітися голова навіть у людей, які вважають себе повністю здоровими. Виникає безпричинна втома, дратівливість, апатія, проблеми зі сном.

Як захиститися від впливу геомагнітних коливань

Лікарі радять людям з хронічними хворобами тримати необхідні ліки поруч. При потребі можна проконсультуватися з лікарем.

Ряд універсальних рекомендацій: