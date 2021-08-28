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    Землю накриє магнітна буря «червоного» рівня

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    Магнітні бурі особливо важко переносять люди із серцевими захворюваннями та проблемами кровообігу - Землю накриє магнітна буря «червоного» рівня
    Магнітні бурі особливо важко переносять люди із серцевими захворюваннями та проблемами кровообігу
    Фото з відкритих джерел

    Сильна магнітна буря прийде вже в кінці серпня. Експерти попередили про один потужний удар, який негативно відіб'ється на здоров'ї деяких людей

    В Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, прогнозують сильний удар 30 серпня, а напередодні, 29-го числа, магнітосфера буде збудженою. Піку коливання досягнуть о 06:00 у понеділок.

    Під магнітною (геомагнітною) бурею фахівці мають на увазі порушення магнітосфери Землі, що виникає при дуже ефективному обміні енергією сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує планету.

    Магнітна буря може тривати від декількох годин до декількох днів поспіль, викликаючи збори в роботі техніки, а також проблеми зі здоров'ям.

    Кому небезпечні магнітні бурі

    Від магнітних бур страждають метеозалежні люди, літні, гіпотоніки, гіпертоніки, а також ті, хто має хронічні недуги, в першу чергу серцево-судинні.

    У небезпечні дні може порушуватися серцевий ритм, скакати тиск, нагадують про себе старі травми.

    Медики кажуть, що в дні магнітних бур може розболітися голова навіть у людей, які вважають себе повністю здоровими. Виникає безпричинна втома, дратівливість, апатія, проблеми зі сном.

    Як захиститися від впливу геомагнітних коливань

    Лікарі радять людям з хронічними хворобами тримати необхідні ліки поруч. При потребі можна проконсультуватися з лікарем.

    Ряд універсальних рекомендацій:

    • уникайте стресів, сильних фізичних і емоційних навантажень,
    • перенесіть вирішення складних завдань і питань на інші дні,
    • спіть повноцінно, 7-8 годин,
    • відмовтеся від алкоголю, куріння,
    • пийте поменше кави, енергетиків, міцного чаю,
    • гуляйте на свіжому повітрі,
    • харчуйтеся повноцінно, уникаючи важкої їжі, фастфуду.
    Теги: ліки магнитная буря
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    Землю накриє магнітна буря «червоного» рівня