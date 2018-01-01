Зігмар Габріель виклав власне бачення політики щодо Ірану

Головний німецький дипломат закликав розмежовувати угоду 2015 року і регіональну політику Тегерану

В четвер 11 січня 2018 року очільник німецького зовнішньополітичного відомства Зігмар Габріель виклав основи власного бачення того, якою має бути політика країн ЄС і США щодо Ірану. На його думку із одного боку країни Євроатлантичної спільноти мають спільно протидіяти діяльності Тегерану щодо розробки балістичних ракет і підтримці уряду Башара



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зігмар Габріель

Головний німецький дипломат закликав розмежовувати угоду 2015 року і регіональну політику Тегерану

В четвер 11 січня 2018 року очільник німецького зовнішньополітичного відомства Зігмар Габріель виклав основи власного бачення того, якою має бути політика країн ЄС і США щодо Ірану. На його думку із одного боку країни Євроатлантичної спільноти мають спільно протидіяти діяльності Тегерану щодо розробки балістичних ракет і підтримці уряду Башара Асада у процесі громадянської війни в Сирії.

Проте із іншого боку країни ЄС і США мають зберегти угоду 2015 року, яка накладала обмеження на іранську ядерну програму. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Дані тези Зігмар Габріель виклав в рамках зустрічі із своїми візаві із Великої Британії, Франції, ЄС і Ірану. На думку керівника МЗС ФРН американці справедливо піднімають питання щодо особливостей зовнішньої політики Тегерану на Близькому Сході.

Однак при цьому, як зазначив Габріель, необхідно розмежовувати угоду 2015 року і регіональну політику Ірану. Очільник німецького зовнішньополітичного відомства закликав до серйозної розмови щодо політики Тегерану в Ємені, Сирії і Лівані.