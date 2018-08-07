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    Зірку французького фільму «Таксі» побили у московському караоке-барі

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    Самі Насері побили у Москві - Зірку французького фільму «Таксі» побили у московському караоке-барі
    Самі Насері побили у Москві

    Повідомляється, що актор злегка перепив і вліз у бійку

    Французький актор Самі Насері, відомий головною роллю у фільмі «Таксі», отримав закриту черепно-мозкову травму під час бійки в Москві.

    Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на власне джерело.

    Бійка за участю Насері сталася в караоке-барі Voice на Тверській вулиці, де артист відпочивав разом зі своїм братом Ларбі у ніч на 5 серпня. Близько другої години ночі в актора стався конфлікт з відвідувачем клубу, який вдарив Насері по обличчю.

    Зазначається, що Насері побився з двома громадянами Білорусі. За даними видання, поліція затримала нападників, проте офіційно в ГУ МВС по Москві заявили, що не знають про бійку.

    «Правоохоронці затримали учасників бійки із французьким актором Самі Насері. Ними виявилися приїжджі з Білорусії», — сказав співрозмовник агентства.

    Відомо, що удень 5 серпня Насері звернувся по медичну допомогу в Науково-дослідний інститут імені Скліфосовського. Лікарі діагностували в актора закриту черепно-мозкову травму, проте госпіталізація йому не знадобилася, і він пішов з лікарні того ж дня. Також повідомляється, що актор злегка перепив і вліз у бійку

    Самі Насері знімався у понад 40 фільмах, однак найбільшу популярність актор здобув завдяки ролі марсельського таксиста Даніеля Моралеса в перших чотирьох частинах франшизи «Таксі». Також Насері відомий своїм скандальним характером, раніше гостював в окупованому Росією Криму та заявляв зі сцени російського КВК, що є росіянином.

     

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