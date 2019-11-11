«Зліт масонської ложі». Екснардеп Найєм показав фото українських «соросят»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Френсіс Фукуяма, Сергій Лещенко, Світлана Заліщук і Мустафа Найєм у резиденції посла США в Україні, 11 листопада 2019 року

Найєм жартома назвав себе і своїх колег «соросятами» - прибічниками відомого американського мецената Джорджа Сороса

Екс-нардеп Мустафа Найєм сьогодні заявив, що він знаходиться на «щорічному зльоті масонської ложі «соросят» у резиденції посла США в Україні.

Найєм розмістив у своєму «Фейсбуці» фото, на якому зображений він, а також його колеги у парламенті 8-го скликання Світлана Заліщук та Сергій Лещенко.

«Щорічний зліт масонської ложі «соросят» бажає вам гарного тижня. Фото заряджене. Знімає порчу, приворот і смуток», - йдеться в повідомленні. У такій жартівливій формі Найєм назвав себе і своїх колег прибічниками відомого американського мецената Джорджа Сороса, чиї фонди спонсорують політиків по всьому світі, особливо якщо вони виступають з критикою на адресу РФ.

Також відомо, що колишніх єврооптимістів у минулій Верховній Раді ще називають «соросятами», адже вони мали підтримку американського посольства та отримували на свої програми гранти США.

Крім колишніх українських нардепів на світлині «засвітився» один з найвідоміших політологів, директор Центру демократії, розвитку та верховенства права, а також філософ і письменник Френсіс Фукуяма.

Раніше стало відомо, що викладачі Стенфорду на чолі з одним з найвідоміших політологів світу Френсісом Фукуямою приїхали у Київ, де 9-11 листопада проведуть навчання 50 народних депутатів азам державного управління.

Фукуяма зазначив, що зараз Україна переживає унікальний момент, який рідко зустрінеш в інших розвинених демократіях, коли більша частина парламенту – це нові обличчя.

«Це величезна можливість для країни, і велика відповідальність для молодих політиків, саме тому ми з задоволенням поділимося досвідом та найкращими практиками, які спрацювали в світі», – додав він.