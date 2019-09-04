ЗМІ: ексглаві НАЗК Корчак підготовлено підозру



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Наталія Корчак керувала НАЗК два роки до березня 2018 року Фото: Главком

НАБУ і САП просять Рябошапку узгодити підозру ексголові НАЗК Корчак

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) направила генеральному прокурору Руслану Рябошапці проєкт підозри колишній главі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталії Корчак

Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький, пише «РБК-Україна».

У той же час «Українські новини» з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляють, що проєкт підозри про вчинення кримінального правопорушення за статтею 366−1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу підготували Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро.

«Відправили в ГПУ проєкт підозри щодо Корчак», - сказав співрозмовник агентства.

Зазначимо, Корчак керувала НАЗК два роки до березня 2018 року. У 2017 році НАБУ зацікавилося за підозрою в приховуванні придбання паркомісця, а також користуванням незадекларованим авто.

В 2018 році САП відмовилася погодити підозру Наталії Корчак. 16 серпня поточного року Солом'янський районний суд міста Києва скасував закриття справи проти ексглави НАЗК.