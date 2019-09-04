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    ЗМІ: ексглаві НАЗК Корчак підготовлено підозру

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    <p>Наталія Корчак керувала НАЗК два роки до березня 2018 року</p> - ЗМІ: ексглаві НАЗК Корчак підготовлено підозру

    Наталія Корчак керувала НАЗК два роки до березня 2018 року

    Фото: Главком

    НАБУ і САП просять Рябошапку узгодити підозру ексголові НАЗК Корчак

    Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) направила генеральному прокурору Руслану Рябошапці проєкт підозри колишній главі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталії Корчак

    Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький, пише «РБК-Україна».

    У той же час «Українські новини» з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляють, що проєкт підозри про вчинення кримінального правопорушення за статтею 366−1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу підготували Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро.

    «Відправили в ГПУ проєкт підозри щодо Корчак», - сказав співрозмовник агентства.

    Зазначимо, Корчак керувала НАЗК два роки до березня 2018 року. У 2017 році НАБУ зацікавилося за підозрою в приховуванні придбання паркомісця, а також користуванням незадекларованим авто.

    В 2018 році САП відмовилася погодити підозру Наталії Корчак. 16 серпня поточного року Солом'янський районний суд міста Києва скасував закриття справи проти ексглави НАЗК.
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