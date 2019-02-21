ЗМІ: Москаль написав заяву про відставку
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Голова закарпатської ОДА хоче залишити посаду?
Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, написав заяву про відставку.
Як пишуть «Новини Закарпаття» таку інформацію журналісти отримали від джерела в ОДА. Видання також повідомляє, що президент Петро Порошенко заяву не задовольнив, але взяв до уваги і ніби-то готовий заразу після виборів її задовольнити.
Відзначимо, що інформація про відставку Геннадія Москаля з'являється не вперше. У травні 2016 року він у відкритому листі звернувся до прем'єра Володимира Гройсмана з проханням подати президенту Порошенку подання про його звільнення з посади голови Закарпатської ОДА. Причиною цього Москаль назвав протидію його боротьбі з «сигаретною мафією» в регіоні.
Геннадій Москаль (11 грудня 1950, с. Задубрівка, Заставнівський район, Чернівецька область, Українська РСР, СРСР) — український політик, голова Закарпатської обласної державної адміністрації, український політик та правник, генерал-лейтенант міліції, кандидат юридичних наук (2002), доцент (2005), народний депутат України від фракції партії «Батьківщина».
У 1983–1986 працював заступником начальника відділу внутрішніх справ Ленінського райвиконкому міста Чернівців.
У 1986–1992 начальник відділу карного розшуку УВС Чернівецького облвиконкому.
У 1992–1995 — перший заступник начальника управління — начальник кримінальної міліції УВС у Чернівецькій області.
У 1997–2000 призначений на посаду заступника Міністра внутрішніх справ України — начальник Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим, місто Сімферополь.
У 2000 його призначено заступником Міністра внутрішніх справ України — начальник управління МВС України у Дніпропетровській області.
З 2002 займав посаду голови Держкомітету України у справах національностей та міграції.
У 2006 балотувався у Верховну раду за списками виборчого Блоку «Наша Україна» під № 327, але до парламенту не потрапив (Блок отримав у Верховній раді лише 81 мандат).
З листопада 2005 по 26 квітня 2006 Геннадій Москаль обіймає посаду голови Луганської обласної державної адміністрації.
З 17 травня 2006 по 9 січня 2007 — Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим
З 9 січня 2007 по 11 квітня 2007 — заступник голови Служби безпеки України.
Депутат Верховної Ради 6-го скликання з 23 листопада 2007 від Блоку «Наша Україна — Народна самооборона», № 41 в списку. На час виборів: президент юридичної компанії «Правозахист», безпартійний. Член фракції Блоку «Наша Україна — Народна самооборона» (з 23 листопада 2007). Перший заступник голови Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (з 26 грудня 2007).
29 грудня 2011 вступив до партії «Фронт Змін».
Вчене звання — доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності.
18 вересня 2014 президент Петро Порошенко призначив на посаду голови Луганської обласної державної адміністрації.
З 15 липня 2015 року голова Закарпатської обласної державної адміністрації.