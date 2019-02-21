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    ЗМІ: Москаль написав заяву про відставку

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    Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль - ЗМІ: Москаль написав заяву про відставку
    Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль

    Голова закарпатської ОДА хоче залишити посаду?

    Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, написав заяву про відставку.

    Як пишуть «Новини Закарпаття» таку інформацію журналісти отримали від джерела в ОДА. Видання також повідомляє, що президент Петро Порошенко заяву не задовольнив, але взяв до уваги і ніби-то готовий заразу після виборів її задовольнити. 

    Відзначимо, що інформація про відставку Геннадія Москаля з'являється не вперше. У травні 2016 року він у відкритому листі звернувся до прем'єра Володимира Гройсмана з проханням подати президенту Порошенку подання про його звільнення з посади голови Закарпатської ОДА. Причиною цього Москаль назвав протидію його боротьбі з «сигаретною мафією» в регіоні.

    Геннадій Москаль (11 грудня 1950, с. Задубрівка, Заставнівський район, Чернівецька область, Українська РСР, СРСР) — український політик, голова Закарпатської обласної державної адміністрації, український політик та правник, генерал-лейтенант міліції, кандидат юридичних наук (2002), доцент (2005), народний депутат України від фракції партії «Батьківщина».

    У 1983–1986 працював заступником начальника відділу внутрішніх справ Ленінського райвиконкому міста Чернівців.

    У 1986–1992 начальник відділу карного розшуку УВС Чернівецького облвиконкому.

    У 1992–1995 — перший заступник начальника управління — начальник кримінальної міліції УВС у Чернівецькій області.

    У 1997–2000 призначений на посаду заступника Міністра внутрішніх справ України — начальник Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим, місто Сімферополь.

    У 2000 його призначено заступником Міністра внутрішніх справ України — начальник управління МВС України у Дніпропетровській області.

    З 2002 займав посаду голови Держкомітету України у справах національностей та міграції.

    У 2006 балотувався у Верховну раду за списками виборчого Блоку «Наша Україна» під № 327, але до парламенту не потрапив (Блок отримав у Верховній раді лише 81 мандат).

    З листопада 2005 по 26 квітня 2006 Геннадій Москаль обіймає посаду голови Луганської обласної державної адміністрації.

    З 17 травня 2006 по 9 січня 2007 — Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим

    З 9 січня 2007 по 11 квітня 2007 — заступник голови Служби безпеки України.

    Депутат Верховної Ради 6-го скликання з 23 листопада 2007 від Блоку «Наша Україна — Народна самооборона», № 41 в списку. На час виборів: президент юридичної компанії «Правозахист», безпартійний. Член фракції Блоку «Наша Україна — Народна самооборона» (з 23 листопада 2007). Перший заступник голови Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (з 26 грудня 2007).

    29 грудня 2011 вступив до партії «Фронт Змін».

    Вчене звання — доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності.

    18 вересня 2014 президент Петро Порошенко призначив на посаду голови Луганської обласної державної адміністрації.

    З 15 липня 2015 року голова Закарпатської обласної державної адміністрації.

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