ЗМІ: Москаль написав заяву про відставку



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Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль

Голова закарпатської ОДА хоче залишити посаду?

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, написав заяву про відставку.

Як пишуть «Новини Закарпаття» таку інформацію журналісти отримали від джерела в ОДА. Видання також повідомляє, що президент Петро Порошенко заяву не задовольнив, але взяв до уваги і ніби-то готовий заразу після виборів її задовольнити.

Відзначимо, що інформація про відставку Геннадія Москаля з'являється не вперше. У травні 2016 року він у відкритому листі звернувся до прем'єра Володимира Гройсмана з проханням подати президенту Порошенку подання про його звільнення з посади голови Закарпатської ОДА. Причиною цього Москаль назвав протидію його боротьбі з «сигаретною мафією» в регіоні.