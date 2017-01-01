Зміни до бюджету на поточний рік набули чинності

Закон передбачає збільшення доходів загального фонду держбюджету на 300 млн грн, як і видатків

В Україні набули чинності зміни до державного бюджету на поточний рік, встановлені законом № 2191-VIII. Закон передбачає збільшення доходів загального фонду держбюджету на 300 млн грн, як і видатків. Додаткові надходження до держбюджету склали неподаткові надходження - зокрема, гроші від надання адмінпослуг та збір на видачу спецдозволів на



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Закон передбачає збільшення доходів загального фонду держбюджету на 300 млн грн, як і видатків

В Україні набули чинності зміни до державного бюджету на поточний рік, встановлені законом № 2191-VIII.

Закон передбачає збільшення доходів загального фонду держбюджету на 300 млн грн, як і видатків. Додаткові надходження до держбюджету склали неподаткові надходження - зокрема, гроші від надання адмінпослуг та збір на видачу спецдозволів на користування надрами.

На субсидії для населення додатково виділили 7 млрд 620 млн. 290 тис. 100 грн, натомість на цю саму суму зменшили видатки на Мінсоцполітики, що призначали на виплату пенсій, надбавок для них чи погашення дефіциту фонду.

Документ передбачає виділення 1,8 млрд грн на погашення заборгованості Донецької області за електричну енергію та воду. Для Нацполіції додатково виділили 1 млрд 594 млн 800 тис. грн.

Нагадаємо, Верховна Рада внесла зміни до бюджету на поточний рік 9 листопада 292 голосами народних депутатів. Президент підписав документ 30 листопада.