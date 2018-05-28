Знайшовся зниклий після бою під Павлополем морський піхотинець

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Стан здоров’я військового задовільний, його життю нічого не загрожує

Морський піхотинець 36 окремої бригади, який зник 27 після зіткнення з бойовиками біля Павлополя, знайшовся. Про це повідомив представник прес-центру Операції об’єднаних сил Віктор Шубец.

«З сьогоднішнього дня військовослужбовець, який під час бою втратив зв’язок зі своїм підрозділом, успішно прибув у розташування. Він сам повернувся», — зазначив Шубец.

Наразі стан здоров’я військового задовільний, його життю нічого не загрожує.

Джерело: 112 Україна