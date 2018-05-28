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    Знайшовся зниклий після бою під Павлополем морський піхотинець

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    Знайшовся зниклий після бою під Павлополем морський піхотинець

    Стан здоров’я військового задовільний, його життю нічого не загрожує

    Морський піхотинець 36 окремої бригади, який зник 27 після зіткнення з бойовиками біля Павлополя, знайшовся. Про це повідомив представник прес-центру Операції об’єднаних сил Віктор Шубец.

    «З сьогоднішнього дня військовослужбовець, який під час бою втратив зв’язок зі своїм підрозділом, успішно прибув у розташування. Він сам повернувся», — зазначив Шубец.

    Наразі стан здоров’я військового задовільний, його життю нічого не загрожує.

    Джерело: 112 Україна

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