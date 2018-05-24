З'явилося вражаюче відео нічного виверження вулкану на Гаваях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вулкан Кілауеа

Потоки лави розлилися на відстань 24 кілометри на захід від вулкану

23 травня на Гавайських островах у США триває виверження молодого вулкана Кілауеа. Потоки лави вже досягли Тихого океану, створивши токсична хмара.

Про це повідомляє Fox News, опублікувавши видовищне відео.

Потоки лави розлилися на відстань 24 кілометри на захід від вулкану і досягли південного узбережжя Великого острова.

Попадання лави в морську воду викликало токсичні хмари.

Місцева влада рекомендує жителям і туристам не наближатися до районів поблизу вулкану.

На Гаваях вулканічна лава докотилася до океану: над островами нависла токсична хмара. Гавайські острови можуть зникнути в найближчі дні: оголошено червоний рівень небезпеки.